شركة البريقة تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن احتواء البنزين علي شوائب أو كونها مختلطة بالمياه

نفتْ شركة البريقة لتسويق النفط في بيان اليوم الثلاثاء صحة الأنباء المتداولة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء البنزين على شوائب والتي يشتبه بكونها مختلطة بالمياه، مؤكدةً بأن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالي من الشوائب والمواد الملوثة.

وأوضحت شركة البريقة بأنها تتبع نظام وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي للتأكد من سلامة وجودة الوقود ومطابقته للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضافت بأنها تتأكد من الشحنات من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ وبأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة “شركات تفتيش” وإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مواصفات وقياسات الشحنة مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها، أما الشحنات القادمة إلى مستودع رأس المنقار ومصراتة والزاوية يتم أخذ عينات متجانسة بعد إجراء التحاليل ومقارنتها بالمواصفات الليبية.

وأكدت شركة البريقة بأنها تتضامن مع المواطن فيما أصابه من ضرر وتطلب من ذوي الجهات العلاقة مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل وذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تآكل خزانات البعض الآخر بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات.

وأشارت الشركة إلى أنها مسؤولة وتضع كافة مستنداتها الخاصة باستلاماتها ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص والتدقيق، مضيفة بأنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة اليها مباشرة.

