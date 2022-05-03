البريقة لتسويق النفط تنفي الأخبار المتداولة بشأن إحتواء وقود البنزين على شوائب

نفت شركة البريقة لتسويق النفط صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحتواء وقود البنزين على شوائب والتي يشتبه بكونها مختلطة بالمياه.

أكدت البريقة على أن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالي من الشوائب والمواد الملوثة، وكذلك أنها تتبع نظام وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، وذلك للتأكد من سلامة وجودة الوقود ومطابقتة للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

حيث يتم التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلدٍ المنشأ ، وبأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة (شركة تفتيش) وإجراء التحاليل اللازمة لها و كذلك التأكد من مواصفات وقياسات الشحنة، مع الإحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق.

أما بالنسبة للشحنات القادمة إلى مستودع رأس المنقار ومصراتة والزاوية يتم اخذ عينة متجانسة من قبل المكتب المحايد بعد إجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية، ومع ذلك فأن البريقة تتضامن مع المواطن فيما اصابه من ضرر وتطلب من ذوي العلاقة مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل و ذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تأكل خزانات البعض الأخر بالاضافة لعدم اعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل اعادة عملية التعبئة للسيارات.

كما نوهت الشركة بأنها مسؤولة وتضع كافة مستنداتها الخاصة بإستلاماتها ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص والتدقيق وأنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها مباشرة.

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