صادرات النفط الليبية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن تراجع صادرات النفط الليبية في شهر أبريل 2022 إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر عام 2020 بسبب الإغلاقات التي نفذها محتجون في بعض موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته أمس الثلاثاء، إن الصادرات النفطية في الشهر الماضي تراجعت إلى 819 ألف برميل يوميا مقابل 979 ألف برميل يوميًا في مارس 2022.

وبحسب بيانات وكالة “بلومبيرغ”، فإن دول إيطاليا وإسبانيا والصين كان لها النصيب الأكبر من صادرات النفط الليبية هذا العام.

