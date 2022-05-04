سعر الذهب ينخفض اليوم مع رفع وشيك للفائدة الأمريكية

رويترز-انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 865.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.10 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام يوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمركزي الأمريكي قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.54 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين اليوم 0.1 يالمئة إلى 962.60 دولار للأوقية. وتراجعت اسعار البلاديوم اليوم 0.1 بالمئة إلى 2252.51 دولار للأوقية.