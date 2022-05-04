الاتحاد الأوروبي يستعد لاستبعاد أكبر البنوك الروسية من نظام سويفت

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل استبعاد بنوكها من نظام سويفت.

وأكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أمام الاتحاد الأوروبي، عزمها استبعاد العديد من البنوك الروسية الكبيرة من نظام سويفت، وقالت إنّ بنك سبير بنك الذي يُعد أكبر بنك في روسيا، سيكون ضمن قائمة المستبعدين بالإضافة إلى بنكين آخرين.

وأشارت أورسولا إلى أنّ الهدف من هذه العقوبات توجيه ضربة قوية للنظام المالي في روسيا، بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وقالت إنّ هذه العقوبات ستعيق عمل النظام المالي الروسي، وستزيد من عزلة النظام المالي عن القطاع العالمي، وستؤثر على قدرات بوتين في التدمير.

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