سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم ينخفض أمام سلة من العملات

(رويترز) – تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات بينما يعكف المستثمرون على تقييم حجم التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع ومساره المستقبلي.

وكانت العملة الخضراء سجلت أعلى مستوى في 20 عاما الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيكون أكثر قوة من أقرانه في تشديد السياسة النقدية بينما يسير التضخم بأسرع وتيرة في 40 عاما.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأن يعلن عن خطة لخفض ميزانيته العمومية البالغة تسعة تريليونات دولار عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين غدا الأربعاء.

وسجل مؤشر الدولار في أواخر التعاملات 103.482، منخفضا 0.25 بالمئة بعد أن وصل يوم الخميس إلى 103.93، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2002 .

وقفز الدولار الأسترالي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35 بالمئة، في أول زيادة في أكثر من عشر سنوات وأشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل بينما يسدل الستار على تحفيز ضخم أثناء الجائحة.

وجرى تداول الدولار الأسترالي في أواخر التعاملات مرتفعا 0.6 بالمئة عند 0.7094 دولار أمريكي.

وصعد سعر صرف اليورو 0.16 بالمئة إلى 1.0526 دولار بعد أن كان هبط يوم الخميس إلى 1.0470 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2017 .

واستقرت اسعار العملة اليابانية فوق أدنى مستوياتها في 20 عاما التي وصلت اليها يوم الخميس عندما عزز بنك اليابان المركزي تعهده للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض.

وجرى تداول سعر الين الياباني في أواخر التعاملات عند 130.19 مقابل الدولار الامريكي بعد أن وصل يوم الخميس إلى 131.24، وهو أضعف مستوى له منذ أبريل نيسان 2002 .