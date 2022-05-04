شركة البريقة تنفي احتواء وقود البنزين على شوائب

بنغازي 04 مايو 2022 (وال) _ نفت شركة البريقة لتسويق النفط، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتواء وقود البنزين على شوائب و التي يشتبه بكونها مختلطة بالمياه.

و أكدت البريقة أن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة، خالي من الشوائب و المواد الملوثة، و أنها تتبع نظام و إجراءات مشددة، خاصة بالجودة و المراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي، للتأكد من سلامة و جودة الوقود و مطابقتة للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط، و شركة البريقة لتسويق النفط.

وأشارت إلى أنه يتم التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلدٍ المنشأ، بأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة (شركة تفتيش) و إجراء التحاليل اللازمة لها، و التأكد من مواصفات و قياسات الشحنة، مع الإحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق، أما بالنسبة للشحنات القادمة إلى مستودع رأس المنقار و مصراتة و الزاوية، يتم أخذ عينة متجانسة من قبل المكتب المحايد بعد إجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية ،

وأكملت: الشركة تتضامن مع المواطن فيما أصابه من ضرر، مطالبة ذوي العلاقة مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين و الديزل، و ذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تأكل خزانات البعض الآخر، بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الإستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات.

ونوهت الشركة بأنها مسؤولة و تضع كافة مستنداتها الخاصة بإستلاماتها و نتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص و التدقيق، و إنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود، إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة إليها مباشرة. (وال _ بنغازي) ف م

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