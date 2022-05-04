“برنت” يقفز 3٪ و”أوبك” تتوقع فائضاً أكبر في الإنتاج في 2022

سجلت العقود الآجلة لخام “برنت” الأربعاء، ارتفاعاً بنسبة 2.8٪ ليصل سعر البرميل الواحد إلى107.91 دولار، مع وضع الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططا للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي.

ووفق “رويترز”، توقع تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022 بارتفاع 600 ألف برميل يوميا، عن توقعات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب هذا العام.

وبحسب التقرير، فإن “أوبك” تتوقع أن يتوسع الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 3.67 ملايين برميل يوميا في 2022، بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وأشارت “أوبك” في تقريرها، إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام وعودة ظهور متغير فيروس كورونا في الصين كأسباب رئيسية لمراجعة توقعاتها.