باشاغا متفاجئا.. ماجاء في صحيفة التايمز كاذب

نفى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر التصريح الذي نشرته صحيفة التايمز الانجليزية يوم أمس والذي نسب إليه “وقوف ليبيا إلى جانب بريطانيا ضد العدوان الروسي على أوكرانيا”.

المقال المنسوب لباشاغا ذكر أن ليبيا تواجه اليوم واحدة من أصعب معاركه، وأن المجموعات الأوكرانية تواجه روسيا بمعية الصواريخ بريطانية و ليبيا تواجه ذات المعركة.

باشاغا عبر عن تفاجئه بما أوردته الصحيفة ودعاها إلى “تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة”.

