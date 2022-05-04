موقع “أفريكا أنتليجنس”: على ليبيا إنقاذ استثماراتها في لندن بعد فرض عقوبات على بنك روسي

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي الأربعاء، إنه يتعين على المؤسسة الليبية للاستثمار التعامل مع تأثير العقوبات المفروضة على بنك “VTB” الروسي؛ بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن المؤسسة تعمل جاهدة لإنقاذ مصالحها العقارية في لندن، حيث تحاول مجموعة إدارة الممتلكات “جيمس أندرو إنترناشونال”، التي تدير ممتلكاتها الرئيسية الثلاثة هناك، تخفيف تأثير العقوبات المفروضة على “البنك” الروسي في أعقاب غزو أوكرانيا.

ونقل الموقع عن صحيفة “فاينانشيال تايمز” قولها في الـ4 من أبريل الماضي، إن “البنك” الروسي وهو المستأجر لأحد العقارات الرئيسية للمؤسسة الواقع في قلب العاصمة البريطانية لندن، المتكون من أربعة طوابق من طوابق المبنى العشرة، والطابقان الآخران تستأجرهما شركات أخرى.

يشار إلى أن الاتحاد الأوربي فرض حزمة كبيرة من العقوبات على المصارف الروسية، والشركات ورؤوس الأموال الروس؛ بسبب غزوها أوكرانيا.