شركة البريقة تنفي ما يتداول حول احتواء البنزين على شوائب

نفت شركة البريقة لتسويق النفط صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء وقود البنزين على شوائب، مؤكدة أنها تتبع نظاماً وإجراءات مشددة خاصة بالجودة والمراقبة لحركة السوائل، وفق المواصفات الصادرة عن مركز المواصفات والمعايير الليبي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالٍ من الشوائب والمواد الملوثة، من خلال الشهادة الصادرة في بلدٍ المنشأ، وبأخذ عينة من مادة البنزين قبل عملية التفريغ في محطات التوزيع.

وعبّرت الشركة في بيانها عن تضامنها فيما أصاب المستهلكين من ضرر نتيجة وجود شوائب، مطالبة في الوقت ذاته كافة الجهات ذات العلاقة بمراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات، وذلك لاحتمال وجود ترسبات جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تأكل خزانات.

يأتي ذلك بعد أن أطلق عدد من المواطنين نداءات بشأن وجود رواسب وشوائب في مادة وقود البنزين، فور التزود بها من بعض محطات التوزيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية