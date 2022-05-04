أوبك + تتوقع ارتفاع فائض الإنتاج إلى 1.9 مليون برميل يومياً في 2022

توقّع تحالف أوبك + أن يحقق الإنتاج فائضاً قدره 1.9 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة 600 ألف برميل يومياً، بالمقارنة مع تقديرات سابقة وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

ورجح التحالف في تقرير اطّلعت عليه رويترز تسجيل نمو في الطلب العالمي على النفط في 2022، بمقدار 3.67 ملايين برميل يومياً، بانخفاض قدره 480 ألف برميل يومياً عن توقعاته السابقة.

المنظمة أوضحت أن سبب تعديل توقعاتها يعود إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم مع صعود أسعار النفط الخام، وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين.

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