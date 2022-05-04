اقتصاد

اقتراحات أوروبية لحظر تدريجي للنفط الروسي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حظراً تدريجياً للنفط الروسي، وفرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا وحظر محطات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن موسكو يجب أن تعاني من عواقب غزوها لأوكرانيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ يومين مرسوماً بشأن تسليط عقوبات اقتصادية ثأرية، رداً على الممارسات التي وصفها بغير الودية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

وينص المرسوم على حظر تصدير المنتجات والمواد الخام من روسيا إلى الأشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات، كما يحظر أيضا إجراء معاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية المشمولين بالعقوبات الروسية الجديدة.

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قناة 218 الليبية

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