أسعار النفط اليوم تقفز مع اقتراب حظر الاتحاد الأوروبي لصادرات روسيا

وكالات- ارتفعت أسعار النفط ارتفاعات هائلة اليوم الأربعاء، مع إعلان الاتحاد الأوروبي خططه للاستغناء عن واردات النفط من روسيا بشكل تدريجي، حيث تغلبت المخاوف من شح إمدادات الطاقة على تراجع الطلب الصيني.

حيث كانت أسعار النفط متراجعة في جلسة أمس بأكثر من 2% بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب على النفط ، بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة فيروس كورونا والتي قلصت خطط السفر حلال عطلة عيد العمال.

أسعار النفط

وبناء على هذا كله، ارتفعت أسعار النفط اليوم للخام الأمريكي و خام برنت بشكل بارز، حيث صعدت أسعار نفط وعقود الخام الأمريكي ويست تكساس حاليا عند نسبة تصل إلى 3.72% تقريبا لتسجل 106.22 دولار لكل برميل نفط ، وفي الوقت ذاته، ارتفعت أيضا عقود خام برنت بنسبة مقاربة بلغت نحو 3.58% لتسجل 108.75 دولار لكل برميل نفط .

هذا وقد أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء أن تحالف أوبك+ يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.