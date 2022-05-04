اسعار الذهب اليوم تتراجع من جديد مع ترقب المستثمرين قرار المركزي الأمريكي

(رويترز) – تراجعت أسعار الذهب قليلا مساء اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لأقل مستوى فيما يزيد على شهرين، مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومؤشرات على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.50 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار أكثر يوم الأربعاء عن أعلى مستوى في 20 عاما، بينما ظلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في عدة سنوات.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا يتعلق بالسياسة النقدية الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.52 دولار للأوقية. وزادت اسعار البلاتين اليوم 1.3 بالمئة إلى 974.75 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاديوم اليوم 0.8 بالمئة إلى 2272.56 دولار للأوقية.