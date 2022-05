مسؤول بمنفذ رأس اجدير يوضح “لتبادل” أسباب عدم السماح لآلاف الليبيين بالمرور إلى الأراضي التونسية

أكد مصدر مسؤول من منفذ رأس اجدير الحدودي اليوم الأربعاء في تصريح خاص لقناة “تبادل” أن الجانب التونسي هو المسؤول عن وقوف آلاف المواطنين الليبيين أمام المنفذ منذ الأمس وعدم السماح لهم بالدخول للأراضي التونسية.

وأضاف المصدر أن سبب تعمد الجانب التونسي بعدم السماح للمواطنين الليبيين بالدخول لأراضيهم غير معلوم إلى هذه اللحظة، مؤكدا بأن منظومة الجوازات تعمل بشكل طبيعي دون أي عوائق.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا حتى الآن رغم الأوضاع المأساوية بالمنفذ بوجود عدد كبير من النساء وكبار السن والمرضى ينتظرون الدخول منذ أمس، لافتا إلى أن المنفذ يعاني منذ فترة طويلة من إهمال وتهميش.

