خاص.. من المسؤول عن أعطال السيارات بليبيا! البنزين أم أمر آخر؟ ..”الشحومي” يُجيب

صرح المستشار الاستثماري “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال قضية البنزين التي تسببت في أعطال سيارات عدد من المواطنين في ليبيا بحسب ما أفادوه عبر صفحاتهم الرسمية.

حيث قال أن مصنعي السيارات يقومون بالتوصية باستعمال نوع وقود معين حسب مكونات السياراة من فلاتر وما إلى ذلك ، مضيفاً أن عدم استخدام الوقود الصحيح يؤثر على السيارة سلباً كذلك، الصيانة الدورية جزء منها تغيير هذه المكونات والتآخر في الصيانة أو عدم الصيانة الدورية في المراكز المتخصصة له تأثير سلبي.

وكشف بالقول: من ناحية الوقود المكرر في أوروبا، فإن وحدة قياس الجودة لا تسمح ببيع أي منتج لا يطابق المواصفات وكذلك الفحص الفجائي في موانئ الشحن يمكنه تأكيد أي إشكالية في الجودة.

وتابع قائلاً أن عدم تنظيف خزانات الوقود في المحطات وكذلك خزانات الوقود في السيارة له تأثير سلبي أيضاً.

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