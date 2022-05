معاناة المعتمرين الليبيين في مطار جدة بالسعودية .. والخطوط الأفريقية توضح الأسباب

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معاناة عدد كبير من المعتمرين الليبيين بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية وهم في انتظار رحلة العودة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة في ظل تأخر الرحلات عن موعدها وإلغاء رحلات أخرى ولا يزال المعتمرون وفيهم كبار السن ينتظرون رحلتهم للعودة.

وأوضحت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بأن ما يحدث من إرباك في عودة المعتمرين الليبيين من خلال مطار جدة ناتج عن الإزدحام الشديد في حركة الطيران وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة إلى ومن مطار جدة، مشيرةً إلى أن المطار يشهد عددًا كبيرًا من إقلاع وهبوط الرحلات من شتى دول العالم للعودة بالمعتمرين مما تسبب في التأخير لجميع الشركات الدولية وليس فقط الشركات الليبية.

وأضافت بأن تواقيت الرحلات مرتبطة بمواعيد الخدمات الأرضية وكذلك عندما تتأخر رحلة تتأثر باقي الرحلات، مؤكدة بأن الخطوط الأفريقية تسعى وبوتيرة سريعة بأن تنقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتفادي أي تأخير.

