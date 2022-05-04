اقتصاد

الدغاري لـ218: ميزانية عام 2022 لا يجب أن تتجاوز 90 مليار دينار

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب خليفة الدغاري في تصريح خاص لقناة 218 الأربعاء، إن الميزانية الجديدة للعام 2022 لا يجب أن تتجاوز 90 مليار دينار، حيث إن هذه القيمة مناسبة لمتطلبات المرحلة تزامناً مع زيادة بند المرتبات وسعر الصرف الرسمي وشكل الاقتصاد الليبي.

ورجح الدغاري في حديثه لـ218 بأن بند المرتبات “الباب الأول” هذا العام سيكلف الخزانة العامة نحو 65 مليار دينار، مشيراً إلى أزمة في عمليات التوظيف في القطاع الحكومي تسببت في تكدس العاملين وزيادة الإنفاق، إلى جانب الإفراج عن 161 ألف مرتب العام الماضي، تخص أشخاصاً تم تعيينهم في الدولة منذ سنة 2015 وتقدر نسبة الزيادة لتغطية مرتباتهم نحو مليار دينار.

وشدد الدغاري على ضرورة أن يتم تقليص الإنفاق على بند الطوارئ في الميزانية الجديدة، بعد ما بلغ الإنفاق عليه السنة الماضية ما قيمته 7 مليارات دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك