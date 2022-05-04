خاص.. مسؤول بمحطة وقود يرد على أخبار تسبب البنزين في خلل للسيارات

صرح مالك محطة وقود القعيب الزاوية “علي قعيب” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: بالنسبة لموضوع البنزين فقد سمعت عنه من مواقع التواصل الاجتماعي وإلى حد الآن لا يوجد أحد من زبائن المحطة تضرر من الوقود.

وأضاف بالقول: من المفترض على شركة البريقة أو شركات التوزيع أن تأخذ عينات عشوائية من محطات مختلفة ويقوموا باختبارها لأن هذا الموضوع اشتكى منه الكثير من المواطنين.

وتابع بالقول : أن هذه المشاكل كانت تحدث عادة في فصل الشتاء عندما يكون هناك تسريب لمياه الأمطار للخزانات ولا تحدث كثيرا.

وختم بقوله: بالنسبة لزيادة المياه من قبل محطة الوقود فهذا أمر مستحيل لأن مضخات الوقود حساسة ولو دخل بها المياه لن تعمل بشكل جيد.

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