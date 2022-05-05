المؤسسة الليبية للاستثمار تمنع من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية

قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بمنع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

كما قالت الشركة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” إن غرفة التحكيم بتونس أصدر عام 2014 ضد الدولة الليبية لصالح الشركة التونسية، ليصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس في 2021 أمر حجز تنفيذاً للحكم التحكيمي’

وقد استلمت المؤسسة الليبية للاستثمار إخطاراً بالحجز على أصولها في فرنسا العام الماضي، ورفضت التنفيذ من خلال تقديم دفاعها أمام المحكمة الابتدائية باريس، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، قبل أن تحكم بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضد المؤسسة الليبي للاستثمار أمام محكمة باريس الابتدائية.

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