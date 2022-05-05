النفط يواصل الارتفاع ملامسا 111 دولارا للبرميل

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واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الخميس، ملامسة سقف الـ111 دولارا للبرميل، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات حيث وضع اقتراح الاتحاد الأوروبي خططا لفرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على النفط الخام في ستة أشهر، مما عوض المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني.

أسعار النفط

وصباح هذا اليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا، أو 0.8 بالمئة، إلى 110.99 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 108.46 دولارات للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة المتقلبة، بعد أن كسب أكثر من 5 دولارات للبرميل يوم أمس الأربعاء.

عقوبات على روسيا

ويتضمن اقتراح العقوبات، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27. الإلغاء التدريجي لإمدادات الخام الروسي في ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

كما تقترح حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

وقال فيفيك دهار المحلل في سي بي ايه في مذكرة “من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة لأسواق النفط. والمنتجات المكررة”. وأضاف، أن العقوبات على التأمين التي استخدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية في السابق كانت فعالة في الحد من صادرات النفط الإيرانية.

ومع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي مهمة إيجاد إمدادات بديلة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة. وتستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية الروسية يوميا وتعتمد أيضا على إمدادات الغاز الروسية.

وتشعر مجموعة من دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن الاقتراح لا يمنحها الوقت الكافي للتكيف.

رويترز