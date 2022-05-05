اسعار الذهب اليوم تصعد 1% بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة

(رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 5 مايو 2022 بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

وبحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش زادت اسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1898.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بنسبة واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 1894.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت اسعار الفضة اليوم 1.1 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية. وارتفعت اسعار البلاتين اليوم 0.6 بالمئة إلى 997.19 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاديوم اليوم 0.8 بالمئة إلى 2274.43 دولار للاوقية.