سعر صرف الدولار الامريكي يتراجع اليوم ويسجل أكبر انخفاض في أكثر من شهر

(رويترز) – سجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر اليوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريبا.

وانخفض مؤشر الدولار الامريكي متراجعا عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط 0.9 بالمئة مساء إلى 102.450.

وارتفع سعر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من عشرة أعوام.

وصعد سعر اليورو بنحو واحد بالمئة وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين الياباني وسجل 130 مقابل الدولار. وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.

وارتفع سعر صرف الجنيه الأسترليني بأكثر من واحد بالمئة إلى 1.2605 دولار، وتتأهب الأسواق لرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.

وقفز سعر الدولار الأسترالي 2.2 بالمئة وهي أكبر زيادة يسجلها منذ نهاية 2011. وسجل في أحدث تداول له 0.7236 دولار أمريكي متراجعا على نحو طفيف عن ذروة سجلها مساء عند 0.7265 دولار.

وصعد سعر الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد في عامين وسجل 0.6537 دولار أمريكي.

وتلقت العملات الرقمية دعما من خسائر الدولار. وحققت بيتكوين أفضل أداء يومي في أكثر من خمسة أسابيع وزادت خمسة بالمئة لتصل إلى أقل بقليل من 40 ألف دولار.