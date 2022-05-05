غوتيريش: أزمة الغذاء في العالم لن تحل دون الإنتاج الروسي والأوكراني

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن حل أزمة الغذاء العالمية بدون إعادة إنتاج أوكرانيا وروسيا الزراعي، وعودة تدفق الأغذية والأسمدة التي تنتجها روسيا وروسيا البيضاء أمر صعب للغاية.

وطالب غوتيريش برفع جميع قيود التصدير غير الضرورية؛ من أجل ضمان تدفق الأغنية ومصادر الطاقة إلى الأسواق المفتوحة، وأكد ضرورة توجيه الفوائض والاحتياطات إلى المحتاجين ومن أجل السيطرة على أسعار المواد الغذائية، والحد من تقلبات السوق.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته لعدة دول أفريقية من بينها نيجيريا إن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمور تعقيدًا، وتسبب أزمة تدمر أنظمة الغذاء والطاقة والأنظمة المالية في البلدان النامية.

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