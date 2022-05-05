خاص.. الحرس البلدي يُصرح لصدى بخصوص قضية البنزين المضروبة

صرح الوكيل الأول بالحرس البلدي امحمد الناعم لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص الأخبار المتداولة عن وجود خلل بالوقود، حيث قال : حسب المعلومة المتوفرة لدينا بأنه في مدينه بنغازي كُلف الحرس البلدي في فرع بنغازي من قبل الجهة التي تتعامل معها البلديات بأن يتم أخد عينات من المحطات ويتم تحويلها والتأكد، وإذا كان يوجد مياه أو خلل في الوقود كما يقولون، ويتم التأكد أيضاً إن كانت المحطات ذاتها يوجد بها تسريب في الخزانات المياه أو خزانات المحطات متهالكه أو غيره هذه المعلومات هي غير متوفره وكل منها نراها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كذلك: نحن إلى الآن لم يردنا بلاغ رسمي بأنه يوجد محطات بها خلل في مدينة طرابلس، ومن خلال تجولنا داخل المحطات اليوم داخل المحطات بالمدينة اتضح أن التزود منها اعتيادي، ممكن أن يكون هناك خلل حيي أننا في فتره ما كنا نفتش على بعض المحطات أو في أثناء الجولات في أصحاب محطات خزانات محطاتهم متهالكة ووصلنا بلاغ بذلك، وقمنا بعملنا بخصوصها.

إختتم قائلاً: بالنسبة لشركة البريقة لا أدري الصراحة وحتى لو هناك شيء من هذا فيوجد معامل ومختبرات خاصة مثل معمل البترو كيماويات أو مركز البحوث الصناعية أو مركز معايير الحودة والمقاييس أو مركز المعاينة بوزارة الاقتصاد، فهم لديهم عده مراكز هي تحدد النتائج.

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