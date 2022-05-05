مالطا توداي: السلطات المالطية تواصل التحقيق في قضايا منح التأشيرات المزورة للمواطنين في ليبيا

ذكرت صحيفة مالطا توداي إن الشرطة المالطية مستمرة في تحقيقات مزاعم تقديم نيفيل جافا الرشاوى للشهود في قضية منح التأشيرات الطبية لليبيين مع رد دعوتي تشهير التي رفعهما المسؤول السابق بمكتب رئاسة وزراء مالطا.

وأضاف الصحيفة إن جافا رفع القضيتين ضد صحيفة مالطا إندبندنت في العام 2016 لتشهيرها به من خلال عرض تفاصيل حصوله على ملايين اليوروهات من عمليات الاحتيال بشأن التأشيرات الطبية الممنوحو لمواطنين ليبيين أصيبوا و جرحوا بعد العام 2011.

وأوضحت الصحيفة بشأن إيصالات مالية بقيمة 35 ألف يورو من مدفوعات مالية دفعها وسيط ليبي ومسؤول حكومي فيما وصلت قيمتها شهريا لما يصل إلى 150 ألفا من اليوروهات بعد أن قدم جافا نفسه ممثلا للنظام الصحي في مالطا للاحتيال في مجال منح التأشيرات الطبية والعلاج.

و أكدت الصحيفة أن الحكومة المالطية كانت تقدم العلاج مجانا لضحايا النزاع في ليبيا في وقت فرض فيه جافا رسوما شهرية على المرضى تبلغ نحو 2500 يورو لتأمين التأشيرات الطبية والعلاج والإقامة إلى جانب رسوم إضافية بقيمة 100 يورو .

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