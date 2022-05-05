التضخم في تركيا يرتفع لأعلى معدل منذ 20 عاما

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69,97% في أبريل الماضي، وهو أعلى معدل يصل إليه منذ 20 عامًا.

وبرر المعهد سبب هذا الارتفاع بانهيار العلمية المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي فإن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7,25% على أساس شهري في أبريل، متجاوزًا التوقعات التي قالت إن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 6,8% على أساس سنوي.

في حين ازداد مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 7,67 على أساس شهري في أبريل، وسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 121,82%.

وكانت بيانات المعهد قد أظهرت في 29 أبريل الماضي ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 75% على أساس سنوي ووصلت إلى 8,17 مليار مدفوعة بزيادة الواردات بنسبة 30,7%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية