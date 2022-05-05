العامة للكهرباء تكشف عن سرقة جديدة لأسلاك نحاس

نوهت الشركة العامة للكهرباء على أعمال السرقة و النهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما ينعكس الضرر على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما ينعكس سلباً على الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

وقد كانت آخر هذه الاعتداءات سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 متر و13عامود، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000متر وعدد 15عامود من خط راس الطبل تفريعة احمد الفلالي بدائرة توزيع نسمة التابعة إلى إدارة توزيع غريان مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

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