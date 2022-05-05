أسعار القمح تصل إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع

واصلت أسعار القمح ارتفاعها عالميا ووصلت إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع؛ بسبب استمرار تعطل إمدادات الحبوب الأوكرانية، وتقييد الهند صادراتها من القمح بسبب موجات الحر التي ألحقت أضرارًا كبيرة بمحاصيلها.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو والمقرر تسليمها في يوليو المقبل بنسبة 4,2%، وتعد هذه الزيادة أكبر زيادة من 8 أبريل، بحسب وكالة بلومبرغ.

من جهة أخرى، حذرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” من تفاقم الأزمة الغذائية العالمية خاصة في الشرق الأوسط، مناطق أفريقيا وجنوب الصحراء، وذلك بسبب اعتمادها على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

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