أفريكا أنتليجنس: الليبية للاستثمار تأثرت بالعقوبات المفروضة على روسيا وتسعى جاهدة ﻹنقاذ مصالحها في لندن

قال موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي أن المؤسسة الليبية للإستثمار تعمل جاهدة لإنقاذ مصالحها العقارية في العاصمة البريطانية لندن حيث تحاول مجموعة إدارة الممتلكات جيمس أندرو إنترناشونال التي تعمل لديها منذ فترة طويلة على عملياتها في العاصمة لندن وتدير ممتلكاتها الرئيسية الثلاثة هناك ،كما ينبغي حاليا تخفيف تأثير العقوبات المفروضة على بنك VTB الروسي في أعقاب الغزو.

وأكد الموقع الفرنسي إن البنك الروسي هو المستأجر الرئيسي لأحد العقارات الرئيسية للمؤسسة الليبية للاستثمار الواقع في قلب مدينة لندن، حيث يؤجر VTB أربعة طوابق من طوابق المبنى العشرة بما في ذلك طابقان يتم تأجيرهما لشركات أخرى.

وأشار الموقع إلى أن مجموعة إدارة ممتلكات المؤسسة جيمس أندرو الدولية حصلت على ترخيص خاص من مكتب العقوبات المالية في المملكة المتحدة حتى تتمكن من الاستمرار في تلقي الإيجارات من البنك الروسي VTB ولكن هذا لم يكن مطمئنا، كما حاولت تولي مسؤولية العلاقات مع المستأجرين الفرعيين تحت رقابة صارمة من السلطات البريطانية لضمان التقيد بالعقوبات المفروضة على روسيا وفقا للموقع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية