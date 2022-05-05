اقتصاد

ليبيا تُفاوض لاستيراد 350 ألف طن دقيق من روسيا

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف سفير ليبيا لدى روسيا محمد المغربي عن موعد وصول أول دفعة تجريبية من الدقيق، بقيمة إجمالية قُدرت بـ 100 ألف طن بعد تاريخ 11 مايو الجاري.

وأضاف المغربي في تصريح لوكالة تاس الروسية أن ليبيا مهتمة بشراء 350 ألف طن من مادة الدقيق، عبر عدد من الشركات الروسية المختلفة.

وأوضح سفير ليبيا لدى موسكو أن السلطات الليبية تعتزم تنظيم اجتماعات مع الشركات الروسية لدراسة آلية تسليم دفعات من مادة الدقيق لاحقاً، مشيراً في الوقت ذاته للصعوبات اللوجستية التي تواجه نقل البضائع في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر قنطار الدقيق في ليبيا قد بلغ 290 ديناراً، فيما ارتفع سعر القنطار من الصنف الممتاز إلى 320 ديناراً، ما تسبب في زيادة الغلاء، إذ بلغ سعر 3 أرغفة خبز بدينار مقابل 4 أرغفة خبز في فبراير الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك