ليبيا تُفاوض لاستيراد 350 ألف طن دقيق من روسيا

كشف سفير ليبيا لدى روسيا محمد المغربي عن موعد وصول أول دفعة تجريبية من الدقيق، بقيمة إجمالية قُدرت بـ 100 ألف طن بعد تاريخ 11 مايو الجاري.

وأضاف المغربي في تصريح لوكالة تاس الروسية أن ليبيا مهتمة بشراء 350 ألف طن من مادة الدقيق، عبر عدد من الشركات الروسية المختلفة.

وأوضح سفير ليبيا لدى موسكو أن السلطات الليبية تعتزم تنظيم اجتماعات مع الشركات الروسية لدراسة آلية تسليم دفعات من مادة الدقيق لاحقاً، مشيراً في الوقت ذاته للصعوبات اللوجستية التي تواجه نقل البضائع في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر قنطار الدقيق في ليبيا قد بلغ 290 ديناراً، فيما ارتفع سعر القنطار من الصنف الممتاز إلى 320 ديناراً، ما تسبب في زيادة الغلاء، إذ بلغ سعر 3 أرغفة خبز بدينار مقابل 4 أرغفة خبز في فبراير الماضي.

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