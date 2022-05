الجارح ينفي لتبادل ضلوعه في نشر مقال فتحي باشاغا بصحيفة التايمز

نفى الاعلامي محمد الجارح في تصريح لقناة تبادل ماتم تداوله من أخبار بأنه من كان وراء كتابة ونشر المقال الذي صدر بصحيفة التايمز مؤخرا ، نقلا عن تصريح رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا بأن ليبيا تقف إلى جانب بريطانيا ضد “العدوان الروسي على أوكرانيا”.

وقال الجارح في تصريحه إن مانشر “عار عن الصحة” وأنه “لا صفة رسمية له” و “لا يعمل مع باشاغا أو غيره” موضحا أنه “لم يكن على تواصل مع الصحيفة من أساسه”، وأعتبر أن ربط اسمه بالموضوع ربما يعود لكونه كان من بين أول الذين قاموا بنشر المقال، إضافة إلى أنه نشر تغريدة تسائل فيها عما “إذا كان هناك تنسيق مع المشير “خليفة حفتر” أو “عقيلة صالح” بالخصوص” وهو ما أعطى انطباعا بوجود رابط بين شخصه ومانشر.

