وكالة روسية: سفير ليبيا لدى روسيا يؤكد على شحن أول دفعة من الدقيق إلى ليبيا

قال السفير الليبي لدى روسيا محمد المغراوي أنه سيتم شحن أول دفعة من الدقيق إلى ليبيا في مايو الجاري.

وأضاف السفير إن ليبيا مهتمة بشراء المنتجات الزراعية من روسيا، وأنه سيتم شحن أول دفعة تجريبية من الدقيق إليها بقيمة 100 ألف طن بعد 11 .

وأوضح المغراوي لوكالة” تاس” الروسية إنهم كانوا يتفاوضون بشأن الحبوب والطحين وسيتم شحن الدفعة التجريبية من الدقيق عبر شركات روسية مختلفة حيث أن الحديث يجري عن شحنات ب 100 ألف طن.

وأكد المغراوي أن هناك صعوبات لوجستية لإيصال هذه الشحنات الكبيرة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتابع السفير بالقول إن ليبيا تقدمت بطلب لاستيراد نحو 350 ألف طن من الدقيق الروسي، بعد وصول الشحنة التجريبية كما أن السلطات الليبية تعتزم تنظيم اجتماع في ليبيا مع ممثلي الشركات الروسية، لمناقشة الخيارات المتاحة لإيصال الشحنات المطلوبة.

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