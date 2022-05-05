الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، مُعلناُ عن تخفيض ميزانيته العمومية بـ 47.5 مليار دولار شهرياً، في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر يوم الخميس، بعد رفع سعر الفائدة وانخفض مؤشره، متراجعاً عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط بـ 0.9 بالمئة إلى 102.450.

من جهتها أوضحت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بيان، أن التضخم مازال مرتفعاً وأن الحرب في أوكرانيا والإغلاقات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في الصين، تهددان بالإبقاء على الضغوط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية