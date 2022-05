“العامة للكهرباء”: تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها متواصلة وازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما أدى لتكبد شركة الكهرباء تكاليف وخسائر مادية مضاعفة وزاد من معاناة المواطن نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأوضحت الشركة في منشور لها اليوم الخميس بأن آخر تلك الاعتداءات كانت سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 متر وعدد 13عمود، إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 مترًا وعدد 15عمود من خط “رأس الطبل تفريعة أحمد الفيلالي” بدائرة توزيع نسمة التابعة إلى إدارة توزيع غريان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن بالمنطقة.

