عون يُشارك في اجتماع منظمة أوبك لمناقشة تطورات سوق النفط العالمي

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد إمحمد عون” عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الثامن والعشرون لمنظمة أوبك ومن خارج الأوبك، وقد تناول الاجتماع مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط.

حيث يلاحظ أنه سيكون فيه زيادة علي الطلب للنفط خلال الربع الثاني من هذه السنة إلا أن توقعات نهاية السنة تورد احتمال وجود فائض عن الطلب، كما تم الاتفاق على الاستمرار في تعويض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل 2020م بواقع 432000 برميل نفط خام يومياً خلال شهر يونيو القادم وللعلم فإن دولة ليبيا لازالت مستثناة من هذه التخفيضات.

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