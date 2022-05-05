الحبري لـ218: الاجتماع الجديد مع الكبير سيكون في سبتمبر

كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في تصريح لـ218، عن موعد الاجتماع المقبل مع محافظ المصرف الصديق الكبير المقرر في شهر سبتمبر 2022، في إطار تنفيذ خطة توحيد مجلس الإدارة.

وأضاف الحبري في حديثه لـ218 الخميس، أن الاجتماع المرتقب سيناقش الخطة التشغيلية للمصرف المركزي، فيما لم يحدد موعد ومكان انعقاد اللقاء على وجه التحديد والذي سيكون بعد أربعة أشهر.

وكان الحبري والكبير عقدا اجتماعاً في إسطنبول في شهر أبريل الماضي، ناقشا فيه سير عملية التوحيد لمجلس الإدارة المنقسم منذ عام 2014 بسبب الصراع السياسي.

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