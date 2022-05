السفير الليبي في موسكو: ليبيا مهتمة بشراء المنتجات الزراعية من روسيا

قال السفير الليبي في العاصمة الروسية موسكو “محمد المغربي” إن ليبيا مهتمة بشراء المنتجات الزراعية من روسيا، مشيرًا إلى أنه سيتم شحن أول دفعة تجريبية من الدقيق تقدر بحوالي 100 ألف طن إلى ليبيا الأسبوع المقبل وتحديدا بعد الحادي عشر من مايو الجاري.

وأضاف “المغربي” في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية بأنه شارك في مفاوضات ليبية مع الجانب الروسي بشأن الحبوب والطحين، والتي أسفرت عن الاتفاق على شحن دفعة تجريبية من الدقيق إلى ليبيا تقدر بحوالي 100 ألف طن وتعتبر هذه دفعة كبيرة وتسبب صعوبات لوجستية في ظل صعوبة تسليم البضائع الروسية بعد العقوبات.

وأشار السفير “المغربي” إلى أن ليبيا تقدمت بطلب لاستيراد نحو 350 ألف طن من الدقيق الروسي، مضيفا بأن السلطات الليبية تعتزم تنظيم اجتماع في البلاد لرجال الأعمال لمناقشة الخيارات المتاحة لاستيراد السلع الأساسية.

