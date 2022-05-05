شراكة إستراتيجية مع بريطانيا واستخدام النفط والغاز الليبي.. باشاغا ينفى وصحيفة بريطانية متمسكة بمقالها

نشرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا قد صرح لها بالقول بأنه يمكن لليبيا أن تشكل شراكة إستراتيجية مع بريطانيا قائمة على الأعمال والأمن المشترك .

حيث تشمل هذه الشراكة العمل على وقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط والتصدي لنفوذ موسكو واستخدام النفط والغاز الليبي لتخليص العالم من النفط الروسي وفق الصحيفة.

ومع ذلك بعد يوم من نشرها ، أعلن باشاغا علن أنه ليس مؤلفها وأنه ما كان ينبغي نشرها باسمه.

وأضافت الصحيفة البريطانية من جانبها قائلة: ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها باشاغا حسابه على تويتر للإشارة إلى تغيير في الرأي.

وقال المتحدث بإسم الصحيفة البريطانية: نحن نقف إلى جانب نشرنا لهذا المقال كما أن لم يرد المكتب الإعلامي لفتحي باشاغا على موقع ميدل إيست مونيتور حول ما إذا كان حسابه على تويتر قد تعرض للاختراق وفقا للصحيفة .

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