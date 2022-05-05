عون يعلن استمرار استثناء ليبيا من تخفيضات النفط

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير النفط والغاز، محمد عون، الاتفاق خلال الاجتماع الـ28 لمنظمة أوبك. علي الاستمرار في تعويض تخفيضات الانتاج المتفق عليها في أبريل 2020، بواقع 432.000 برميل نفط خام يوميا. خلال شهر يونيو القادم، مشيرا إلى أن ليبيا لازالت مستثناة من هذه التخفيضات.

تناول الاجتماع، وفق بيان رسمي، مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط، وتطورات أسواق النفط. وحيث يلاحظ أنه سيكون فيه زيادة علي الطلب للنفط، خلال الربع الثاني من هذه السنة. إلا أن توقعات نهاية السنة تورد احتمال وجود فائض عن الطلب، على حد قول البيان.

ويعاني النفط الليبي، وضمن دائرة الفوضى المتسعة في البلاد، من إغلاقات متواصلة حتى اللحظة. كما أن هناك نهب وفساد وصل لمستويات قياسية، وفق محللين خلال السنوات الماضية ما أدى لتدهور الأوضاع على مختلف الأصعدة في البلاد.