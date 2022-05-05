بمشاركة عون.. أوبك تناقش وضع السوق العالمي للنفط

ناقش وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون، تقرير “وضع السوق العالمي للنفط”، خلال مشاركته عبر الإنترنت في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” التي عُقدت الخميس.

وقالت الوزارة في بيان نقلت فيه تفاصيل الاجتماع، إن الطلب على النفط سيرتفع خلال الربع الثاني من هذا العام في أشهر “أبريل ومايو ويونيو”، وسط ترجيحات أن تُسجل السوق العالمية للنفط فائضاً في نهاية العام الجاري بالمقارنة مع الطلب على الطاقة.

وأشار البيان إلى اتفاق الدول الأعضاء في المنظمة على استمرار تعويض الإنتاج بمقدار 423 ألف برميل يومياً، خلال يونيو القادم، تنفيذاً للاتفاق الصادر عن أوبك في عام 2020 مع استمرار استثناء ليبيا من أي قيود.

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