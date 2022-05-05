مراسل “وال”: بلدية أم الرزم تشرع في إنهاء مشروع طريق شارع البريد بحي السوق بالفرع البلدي التميمي

أم الرزم 05 مايو 2022 (وال)- شرعت بلدية أم الرزم صباح اليوم الخميس، في تنفيذ مشروع طريق شارع البريد بحي السوق بالفرع البلدي التميمي بطول 470 مترًا، حيث وصل نسبة الانجاز في مراحل المشروع إلى 90 %، بداية بأعمال البنية التحتية من تنظيف شبكات صرف مياة الأمطار وبناء عبارات خرسانية لبعض شبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء بطول الطريق.

وأوضح مدير مكتب الإعلامي بالبلدية بوبكر الرفادي – لوكالة الأنباء الليبية – بأن هذا المشروع من المشاريع التي ستنفذ لهذا العام من قبل بلدية أم الرزم بالفرع البلدي التميمي، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية والذي كان متابع لكافة مراحل تنفيذ المشروع، وبمتابعة من رئيس الفرع البلدي التميمي فرحات نصيب شاعول.

وأشار الرفادي إلى أن المرحلة الثانية من المشروع؛ تأتي بأعمال طبقة الأساس ” Base course “، ورش مادة التشريب اللصقة، والآن تجرى عملية البدء في أعمال رصف الخرسانة الإسفلتية ” القطران” كمرحلة أخيرة من المشروع وفق الموصفات القياسية الليبية المتعارف عليها.

وبدوره؛ قال مدير شركة المفتاح للمقاولات العامة المهندس موسى مفتاح أبريدان، إنه سيتم الانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع مع نهاية الأسبوع القادم، وسيتم افتتاح الطريق بحضور المجلس البلدي لبلدية أم الرزم والفرع البلدي، وأعيان ومشايخ الفرع البلدي التميمي. (وال) ف و/ ر ت

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