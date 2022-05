وزير النفط يشارك في اجتماع “أوبك+” ويؤكد بأن ليبيا مازالت مستثناة من تخفيضات الإنتاج

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الخميس في الاجتماع الثامن والعشرين لمنظمة أوبك والدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية الفيديو والذي تناول مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي الاستمرار في تعويض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل من العام 2020 بواقع 432 ألف برميل نفط خام يوميًا من شهر يونيو المقبل، وستكون ليبيا مستثناة من هذه التخفيضات، كما تم الاتفاق علي عقد الاجتماع القادم للمنظمة في الثاني من يونيو القادم.

