“المشري” يناقش مع ستيفاني وليامز مسار العملية السياسية للوصول لانتخابات نزيهة

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”؛ لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، بالعاصمة طرابلس.

حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس الأعلى، لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.

