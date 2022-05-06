النفط يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، حيث عززت المخاوف بشأن تشديد الإمدادات الأسعار قبل حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 111.74 دولارًا للبرميل. في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 109.06 دولارًا للبرميل.

ويسير برنت وغرب تكساس الوسيط على المسار الصحيح للارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من إمدادات النفط الخام الروسي في ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

وقال وارن باترسون الذي يرأس قسم أبحاث السلع في آي إن جي “هناك مخاوف بشأن النمو العالمي وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للطلب على النفط”.

وأضاف، “ومع ذلك، فإن الحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي يعوض ذلك في الوقت الحالي، وبالتالي يجب أن يحد من انخفاض الأسعار.”

وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والمنتجون المتحالفون. المعروفون باسم أوبك +، كما هو متوقع ، على زيادة شهرية أخرى متواضعة في إنتاج النفط.

ووافقت أوبك + على زيادة إنتاج يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميًا، تماشيًا مع خطتها للتخلص. من القيود المفروضة عندما أضر الوباء بالطلب.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة هذا الخريف حيث كشفت واشنطن. عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ.