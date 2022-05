حكومة «باشاغا» تنتهي من مشروع الميزانية بقيمة إجمالية 94,8 مليار دينار

أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النّواب أسامة حماد تسليم مقترح مشروع الميزانية العامة لمجلس النواب لعام 2022، بإجمالي بلغ 94,8 مليار دينار.

وأوضح وزير التخطيط والمالية أسامة حماد أنّ قيمة الباب الأول من المرتبات 41,7 مليار، والباب الثاني للنفقات التسييرية بقيمة 8,6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الباب الثالث من مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17,7 مليار دينار، والباب الرابع لنفقات الدعم بقيمة 26,6 مليار دينار.

وينقسم مقترح مشروع الميزانية المقدمة من وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية للعام 2022 على النحو التالي:

القيمة الإجمالية: 94,830,515,200 مليار دينار

الباب الأول: المرتبات 41,778,145,200 مليار دينار

الباب الثاني: النفقات التسييرية والتشغيلية 8,677,370,000 مليار دينار

الباب الثالث: المشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17,700,000.000 مليار دينار

الباب الرابع: نفقات الدعم 26,675,000,000 مليار دينار

