اقتصاد

الفاو: انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية في أبريل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل الماضي، بعد أن سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال مارس الفائت.

وخفضت الفاو توقعاتها لإنتاج القمح العالمي إلى 782 مليون طن الجمعة بعد أن حددته عند 784 مليون طن الشهر الماضي.

وتوقعت الفاو تراجع إنتاج مناطق الحصاد الأوكراني وتقلص الإنتاج في كلٍّ من المغرب والهند؛ بسبب موجات الجفاف والحر.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا، في المتوسط 158,5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159,7 نقطة في مارس.

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قناة 218 الليبية

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