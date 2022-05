أفريكا إنتلجنس: إيطاليا تسعى لتعزيز عمليات استخراج النفط والغاز من ليبيا

قال موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي إنّ شركة إيني الإيطالية، وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، شرعت في أعمال توسيع حقل السلام البحري الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز.

وبحسب الموقع، فإنّ هذا الأعمال تأتي ضمن إطار سعي إيطاليا لتعزيز عمليات استخراج النفط والغاز من المياه الليبية، في ظل ضغوط متزايدة لإيجاد بدائل للنفط والغاز الروسي.

وأوضح الموقع أنّ وزارة النفط والغاز في ليبيا أصدرت في أبريل المنصرم، دعوتين لمناقصة الحفر البحري في منطقتين من الحقل، الأولى تتضمن حفر 23 بئراً في المنطقة E، والثانية حفر ثمانية آبار في المنطقة A، ومن المتوقع أن يبدأ الحفر في الربع الأخير من العام المقبل 2023.

وأضاف الموقع، أنّ التوسيع في حقل مليتة يهدف إلى إنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بجانب 11 مليار متر مكعب تُستخرج حالياً، بالإضافة إلى 15 مليون برميل من المكثفات و1.8 مليون برميل من النفط.

وأشار الموقع إلى أنّ هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز “غرين ستريم”، الذي ينقل بالفعل الغاز البحري من منصة صبراتة والحقول البرية الليبية.

