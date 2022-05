لتعويض الغاز الروسي.. إيطاليا تسعى لتعزيز عملياتها البحرية في ليبيا

تسعى إيطاليا من خلال شركتها البترولية “إيني” بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، لتعزيز عملياتها البحرية في ليبيا والتي توفر ميزة كبيرة تتمثل في عدم تأثرها نسبيًا بانعدام الأمن والفوضى السياسية السائدة في البلاد.

وقال موقع أفريكا أنتليجنس إن “إيني” ستشرع في أعمال توسيع حقل بحر السلام للنفط والغاز البحري الواقع في المربع NC41 والذي تديره شركة مليته للنفط والغاز، بعد الانتهاء من دراسة التصميم الهندسي الأمامي.

وسعيا إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي من خلال توسيع حقل مليته، فإن الشركة الإيطالية تستهدف إنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، بالإضافة إلى 11 مليار متر مكعب يتم استخراجها بالفعل، زيادة على 15 مليون برميل من المكثفات و 1.8 مليون برميل من النفط.

وأوضح الموقع أن هذه الزيادة في الإنتاج ستؤدي إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز Greenstream، الذي ينقل بالفعل الغاز البحري من منصة صبراتة وحقول الوفاء البرية، وهو الحل الذي يبحث عنه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي تستورد بلاده حاليا 45٪ من غازها من روسيا، وتسعى للتقليل من هذا الاعتماد قدر الإمكان.

وتابع “أفريكا أنتليجنس” أن غاز مليتة البحري يتمتع بعدم تأثره نسبيًا بانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي السائد حاليًا في ليبيا، والذي اضطر المؤسسة الوطنية للنفط في عديد الفترات إلى اللجوء إلى إعلان القوة القاهرة مثلما حدث في حقليها الرئيسيين الشرارة والفيل في أوائل شهر أبريل بعد حصار شجعته قوات حفتر، وفق الموقع.

المصدر: موقع أفريكا أنتليجنس

